زيلينسكي يدعو لإنهاء الحرب مع روسيا دبلوماسياً

زيلينسكي يدعو لإنهاء الحرب مع روسيا دبلوماسياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة إذاعية تم بثها اليوم السبت إن كييف يجب أن تفعل كل ما في وسعها لضمان انتهاء الحرب مع روسيا العام المقبل من خلال الدبلوماسية.واعترف زيلينسكي بصعوبة الوضع الميداني حاليا في شرق أوكرانيا وبأن روسيا تحرز تقدما.وقال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين غير مهتم بإبرام اتفاق سلام.

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