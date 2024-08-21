سياسي كردي:المرشحين “المستقلين”في انتخابات الإقليم واجهات للأحزاب المتنفذة

سياسي كردي:المرشحين “المستقلين”في انتخابات الإقليم واجهات للأحزاب المتنفذة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم الأربعاء (21 آب 2024)، على ما أسماه “استغلال المرشحين المستقلين” في انتخابات برلمان كردستان من قبل الأحزاب الكبيرة.وقال عبد الكريم في حديث صحفي، إنه “لا يوجد مرشحين مستقلين بارزين، وكل ما موجود ليس إلا لتشتيت الأصوات، على الرغم من كون الترشيح عملية ديمقراطية، ومن حق الجميع الترشح”.وأضاف، أن “زيادة عدد المرشحين في انتخابات كردستان تحت يافطة المرشح المستقل، هم واجهات للأحزاب الكبيرة، ومجرد تشتيت للأصوات، ويؤثرون سلبا على قدسية الانتخابات والعملية الديمقراطية”.وأشار إلى أنه “يوجد دعم كبير من قبل الأحزاب الكبيرة لهذه الأسماء التي تسمى مستقلة، وهذه خطة من تلك الأحزاب، لغرض الحصول على أصوات المواطنين، تحت مسمى مرشح مستقل، لآن هنالك إدراك بوجود مقاطعة كبيرة لعملية الانتخابات وامتناع شعبي عن التصويت لصالح الأحزاب الرئيسية الحاكمة”.

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