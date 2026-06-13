ساعة الصفر: المنطقة تفرض قواعد جديدة بالقوة

ياسين الحديدي

الميدان يتكلم الآنواشنطن تنفذ ضربات مباشرة على الدفاعات والرادارات الإيرانية قرب هرمز.إيران ترد بمسيرات وصواريخ باليستية وتعلن استهداف قواعد أمريكية.الحرس الثوري يلوّح بـ “بنوك أهداف” جاهزة لضربات أوسع. ماذا تغيّر؟الإيقاع انتقل من ردود محسوبة برسائل دبلوماسية، إلى تبادل ضربات مفتوح بزمن قصير.كل طرف يحاول تثبيت معادلة ردع جديدة قبل أن يفرضها الآخر بالقوة. أخطر نقطةضرب القواعد + التهديد بقوائم أهداف مسبقة = توسيع نطاق المواجهة بلحظة.أي ضربة قادمة قد تكسر السقف اللي كان محكوم طول السنين الفائته و الربط مع المشهد السابق هوتراجع قدرة واشنطن على ضبط حلفائها كما نشاهده الان و سابقاً.اليوم يتكرر نفس النمط مع الخصوم: الميدان صار هو الذي يفرض الإيقاع.الفجوة بين التصريحات والتحركات صارت صفر… القرار يُنفذ فوراً بدون مقدمات.الخلاصةالمنطقة دخلت رسمياً مرحلة فرض القواعد الجديدة بالقوة.الساعات القادمة هي اللي تحدد: يا نثبت توازن ردع سريع، والانزلاق لمواجهة إقليمية أوسع لا أحد يعرف سقفها ونتائجها الايام القادمه حبلي با حداث شموليه في المنطقه .