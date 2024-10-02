ساليفان:هجوم إيران الصاروخي على إسرائيل “غير فعال”

ساليفان:هجوم إيران الصاروخي على إسرائيل “غير فعال”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان ،مساء أمس الثلاثاء، إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل كان “غير فعال” وتم “صده”.وأضاف خلال مؤتمر صحافي “بناء على ما نعرفه في هذه المرحلة، يبدو أن هذا الهجوم صُدّ ولم يكن فعالا”، معتبرا الهجوم “تصعيدا كبيرا من جانب إيران”.وكان قد أعلن الجيش في بيان أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل” مضيفا أن صافرات الإنذار دوت في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك القدس وان تلك الصواريخ لم تصب اي هدف بل كانت سقوطها في  مساحات أرضية فارغة.

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