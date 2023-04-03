سعر صرف الدولار لهذا اليوم = 149000 دينار

سعر صرف الدولار لهذا اليوم = 149000 دينار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148.500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار صباح امس الاحد 149900 دينار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل وبعض مناطق الاقليم، فان اسعار البورصة حيث بلغ سعر الدولار للبيع 149000 دينار، وبلغ سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

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