سقوط “رجل الظل”.. اعتقال حسن الكردي يفتح ملف الوسطاء الماليين وشبكات النفوذ

تتجه الأنظار إلى ملف رجل الأعمال حسن الكردي، بعد ورود معلومات عن توقيفه من قبل الإنتربول في اليونان ونقله إلى الأردن، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه في العراق، في قضية تعيد تسليط الضوء على دور الوسطاء الماليين في شبكات النفوذ السياسي والاقتصادي.

وبحسب مصادر سياسية، فإن الكردي كان يُعرف داخل بعض الأوساط بلقب “رجل الظل”، بسبب علاقاته الواسعة مع شخصيات سياسية ورجال أعمال ومسؤولين، وامتلاكه شبكة اتصالات امتدت بين عدة محافظات عراقية، فضلاً عن ارتباط اسمه بملفات اقتصادية وخصوصاً في قطاع الطاقة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن التحقيقات قد تركز على طبيعة علاقاته التجارية، ودوره المحتمل كحلقة وصل بين أصحاب الشركات وبعض الجهات السياسية، في ظل استمرار الجدل حول نفوذ الوسطاء الذين يتحركون بين عالم المال وصناعة القرار.

كما يثير الملف تساؤلات حول آليات منح العقود الكبرى، وكيف يمكن لبعض الشخصيات غير الرسمية أن تتحول إلى نقاط اتصال مؤثرة بين رجال الأعمال والسياسيين.

وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات الرسمية، يبقى اسم حسن الكردي في صدارة ملف جديد يعيد فتح النقاش حول شبكات المال الخفي، وعلاقات المصالح التي تتحرك خلف الكواليس داخل المشهد العراقي.