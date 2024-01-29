سلاحكم.. يُفسد للوطن قضايا

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اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
نائب:وزارة النفط منحت شركة (غاز الحلفاية) العائدة للمكتب الاقتصادي لحزب الدعوة عقداً بقيمة (1.6) مليار دولار
رئاسة البرلمان تفرض “قيوداً صارمة” للعمل الصحفي داخل البرلمان
مستشار السوداني:الحكومة ستبيع المصانع المستوردة إلى القطاع الخاص بضمانات سيادية
مصدر سياسي:بمباركة خامئني تم توزيع حصص مناصب المحافظين بين مكونات الإطار
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اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
نائب:وزارة النفط منحت شركة (غاز الحلفاية) العائدة للمكتب الاقتصادي لحزب الدعوة عقداً بقيمة (1.6) مليار دولار
مستشار السوداني:الحكومة ستبيع المصانع المستوردة إلى القطاع الخاص بضمانات سيادية
زيباري:الحكومة الاتحادية لا تلتزم بالدستور
نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم في قانون الموازنة
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نائب:وزارة النفط منحت شركة (غاز الحلفاية) العائدة للمكتب الاقتصادي لحزب الدعوة عقداً بقيمة (1.6) مليار دولار
مصدر سياسي:بمباركة خامئني تم توزيع حصص مناصب المحافظين بين مكونات الإطار
البنتاغون يجدد التأكيد..لن نسحب قواتنا من العراق
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خبير اقتصادي:فرض أي عقوبات أمريكية على العراق ستكون شديدة الوطأة
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- اذاعة INN