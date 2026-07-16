سماء أربيل تحت الحماية.. إسقاط 8 مسيّرات مفخخة وإحباط هجوم جوي جديد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، مساء الأربعاء، تمكن قوات التحالف من إسقاط وتدمير ثمان طائرات مسيّرة مفخخة في أجواء أربيل، دون تسجيل خسائر بشرية.

وأوضح الجهاز أن العملية نفذت خلال فترة زمنية قصيرة، بين الساعة 20:53 والساعة 21:20، بعد رصد تحركات المسيرات والتعامل معها قبل وصولها إلى أهدافها.

وأشار إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين، فيما تحدثت مصادر محلية عن سقوط شظايا إحدى المسيرات على مركبة مدنية، ما تسبب بأضرار مادية فقط.

وتأتي هذه التطورات بعد تصاعد عمليات استهداف المواقع الحيوية في المنطقة، وسط تعزيز الإجراءات الدفاعية لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة.