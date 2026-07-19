سماء أربيل تشتعل.. منظومة الدفاع تُحبط هجوماً جديداً على القنصلية الأميركية

شهدت أربيل، فجر الأحد، هجوماً جديداً بالطائرات المسيّرة استهدف محيط القنصلية الأميركية، إلا أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض الطائرات قبل وصولها إلى أهدافها، في تصعيد متواصل يضع عاصمة إقليم كوردستان في قلب المواجهة الأمنية.

وأفادت مصادر محلية بأن الدفاعات الجوية تعاملت مع عدد من المسيّرات التي حاولت اختراق أجواء المنطقة، وتمكنت من إسقاطها دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما دوّت أصوات الانفجارات وعمليات الاعتراض في أنحاء متفرقة من المدينة، وشوهدت ومضات ناتجة عن تفعيل المنظومة الدفاعية.

ولم تصدر حتى الآن أي جهة رسمية معلومات بشأن عدد الطائرات المشاركة في الهجوم أو الجهة التي تقف وراء إطلاقها، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.

ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من يوم على إحباط محاولة مماثلة استهدفت القنصلية الأميركية، سبقتها موجة أخرى شهدت اعتراض ثماني طائرات مسيّرة خلال فترة زمنية قصيرة، في مؤشر على تصاعد وتيرة الهجمات الجوية ضد مواقع مرتبطة بالوجود الأميركي.

وامتدت موجة التصعيد إلى محافظة السليمانية، التي شهدت خلال الأيام الماضية انفجارات في عدة مواقع، من بينها مستودعات أسلحة ومناطق جنوب المحافظة، وسط تصاعد التوتر الأمني في الإقليم.

وتتزامن هذه التطورات مع احتدام المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت لا تزال فيه التحقيقات مستمرة لتحديد الجهات التي تقف وراء الهجمات ومصادر إطلاق الطائرات المسيّرة.