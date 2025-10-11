سنتكوم:مسؤوليتنا التنسيق مع القوات التي ستدخل غزة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) السبت أنه زار غزة لمناقشة إرساء الاستقرار في مرحلة ما بعد الحرب، مشدداً على أن واشنطن لن تنشر قوات أميركية في القطاع.وكتب الأدميرال براد كوبر على منصة اكس أنه عاد لتوه من زيارة لغزة حيث بحث إنشاء “مركز تنسيق مدني وعسكري” تقوده القيادة المركزية بهدف “دعم إرساء الاستقرار إثر النزاع”.وبدأت عملية نشر أولية لمئتي جندي أميركي في إسرائيل للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار في غزة بموجب خطة السلام التي وضعها الرئيس دونالد ترامب.وسيتولى الجيش الأميركي تنسيق عمل قوة متعددة الجنسيات ستنتشر في غزة، يرجح أن تضم قوات من مصر وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة.واضاف كوبر أن “أبناء وبنات أميركا بالزي العسكري يستجيبون لنداء إحلال السلام في الشرق الأوسط دعما لتوجيهات القائد العام في هذه اللحظة التاريخية”.عُين كوبر مطلع أغسطس على رأس القيادة المركزية الأميركية، وهي القيادة العسكرية المسؤولة عن الشرق الأوسط.