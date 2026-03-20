سنتكوم: توجيه ضربات عسكرية لأهداف في العمق الإيراني

آخر تحديث:
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مواقع في عمق الأراضي الإيرانية، في تصعيد ميداني لافت.
أبرز ما جاء في بيان القيادة المركزية:
استهداف العمق: أكدت القوات الأمريكية نجاحها في ضرب أهداف عسكرية استراتيجية داخل إيران.
تقويض القدرات: صرحت القيادة بأن هذه الهجمات تأتي ضمن مساعٍ مستمرة لـ إضعاف القدرات القتالية الإيرانية.
استمرار العمليات: شدد البيان على أن القوات الأمريكية تواصل عملياتها الرامية لتحييد التهديدات وتقليص النفوذ العسكري الإيراني في المنطقة.