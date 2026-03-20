سنتكوم: توجيه ضربات عسكرية لأهداف في العمق الإيراني

آخر تحديث:

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مواقع في عمق الأراضي الإيرانية، في تصعيد ميداني لافت.

أبرز ما جاء في بيان القيادة المركزية:

  • استهداف العمق: أكدت القوات الأمريكية نجاحها في ضرب أهداف عسكرية استراتيجية داخل إيران.

  • تقويض القدرات: صرحت القيادة بأن هذه الهجمات تأتي ضمن مساعٍ مستمرة لـ إضعاف القدرات القتالية الإيرانية.

  • استمرار العمليات: شدد البيان على أن القوات الأمريكية تواصل عملياتها الرامية لتحييد التهديدات وتقليص النفوذ العسكري الإيراني في المنطقة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *