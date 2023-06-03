سنجاري:البارزاني المخول الوحيد بالتصرف المالي في إيرادات بيع النفط من الإقليم

سنجاري:البارزاني المخول الوحيد بالتصرف المالي في إيرادات بيع النفط من الإقليم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال كفاح سنجاري المستشار الإعلامي لمسعود بارزاني ،السبت،، ان “كردستان تصدر 400 الف برميل يوميًا عبر شركة سومو ويوضع أثمان هذه الكمية من النفط في أحد البنوك في كردستان العراق وشخص واحد له حق التصرف في هذه الأموال وهو رئيس حكومة اقليم كردستان بإشراف لجنة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان هذا نص الإتفاق الذي جرى بين بغداد وأربيل”.واضاف سنجاري في حديث صحفي واصفًا ما حدث هذه الأيام في البرلمان أنه “إنقلاب على هذه الاتفاقية وما تم الالتزام به مع ائتلاف إدارة الدولة”.وقال حسين مؤنس عضو اللجنة المالية في البرلمان، انه “لا يوجد أي انقلاب على اتفاقات سابقة ولكن هي محاولة لتوضيح الأمور المادة 13 والمادة 14 تم التعديل أولاً يكون إنتاج النفط وليس تصدير النفط انتاج 400 الف برميل ويصدر من خلال سومو وهي شركة التسويق الوحيدة المعنية ببيع النفط”.واضاف مؤنس: بما ان الحكومة هي من تبيع النفط فيجب وضع الإيرادات في حساب بالبنك المركزي ووزارة المالية هى من تخول رئيس الإقليم أو من يخوله لأخذ استحقاقاتهم. 

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