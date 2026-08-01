سنوات الأزمات تتبدل… والنتيجة واحدة: اقتصاد عراقي يطارد شبح الإفلاس

من حكومة إلى أخرى، بقي شبح الأزمة المالية حاضراً في المشهد العراقي، لكن بأسباب وشعارات مختلفة:

حقبة المالكي: أموال ضخمة ومشاريع متعثرة تركت خلفها ملفات إنجاز معلقة وتساؤلات حول إدارة الموارد.

حقبة العبادي: تقشف وضغوط اقتصادية مع غياب المشاريع الكبرى التي ينتظرها الشارع.

حقبة عبد المهدي: تصاعدت ملفات الفساد والهدر المالي وسط احتجاجات واسعة ومطالب بالإصلاح.

حقبة الكاظمي: برزت قضية “سرقة القرن” كأحد أكبر ملفات الفساد التي هزت الرأي العام.

حقبة السوداني: توسعت مشاريع الإعمار والبنى التحتية مع ارتفاع كبير في الإنفاق الحكومي، وسط جدل حول الاستدامة المالية.

حقبة الزيدي: يواجه العراق اختباراً جديداً مع اضطرابات تصدير النفط وتداعيات إغلاق مضيق هرمز، وسط انتقادات بشأن غياب خطط الطوارئ لمواجهة الأزمات.

ويبقى السؤال الأبرز: هل تنجح الحكومات المتعاقبة في كسر دائرة الأزمات، أم يستمر الاقتصاد العراقي رهينة الاعتماد على النفط وتقلبات المنطقة؟