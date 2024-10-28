سوالف إطارية ..السوداني:مكافحة الفساد من أولويات حكومتي

سوالف إطارية ..السوداني:مكافحة الفساد من أولويات حكومتي
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، أن الحكومة وضعت ملف مكافحة الفساد من ضمن أولويات عملها.وذكر بيان لمكتبه ، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل امس الأحد، رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب زياد طارق الجنابي، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف، ورئيس هيأة النزاهة محمد علي اللامي، ونائب رئيس محكمة استئناف الكرخ المختص بالنظر في قضايا النزاهة القاضي ضياء جعفر، ونائب رئيس محكمة استئناف الرصافة المختص بقضايا النزاهة القاضي أياد محسن ضمد، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد مؤيد الساعدي”.وتابع، أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، ومستوى التقدم الذي شهده هذا الملف على مستوى البرامج والإجراءات التي تبنتها الحكومة ضمن مستهدفاتها”.وأكد السوداني، أن “ملف مكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة يتطلب التنسيق المستمر والتكامل في العمل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية”، مشيراً إلى أن “مخرجات عمل الأجهزة الرقابية هي المدخلات التي تعمل على وفقها المحاكم، مما يؤكد أهمية تكامل الأدوار، وكفاءة الأداء، وتحقيق مبدأ المحاسبة ومنع الفاسدين من الإفلات من العقاب”.

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