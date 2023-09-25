سوالف إطارية..السوداني يُبشر العراقيين بـ”حل” أزمة المياه وأرتفاع سعر صرف الدولار

سوالف إطارية..السوداني يُبشر العراقيين بـ”حل” أزمة المياه وأرتفاع سعر صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن المدارس في جميع المحافظات ستشهد حملة إعمار كبيرة.ووعد رئيس الوزراء في حديث تلفزيوني “بحل أزمة المياه”، مبينا أن “أسعار المواد الغذائية لم تتأثر بأسعار الدولار”.وأضاف، “سنشهد حملة أعمار كبيرة للمدارس في جميع المحافظات”، مؤكدا “متابعة موضوع جسر حي العامل مع الجهات المعنية”.

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