سوالف إعلامية..الحكومة:الحفاظ على أمن المواطنين واجب وطني وأخلاقي

سوالف إعلامية..الحكومة:الحفاظ على أمن المواطنين واجب وطني وأخلاقي
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، امس الجمعة، أن الحفاظ على أمن المواطنين في الإقليم والمحافظات واجب وطني وأخلاقي.وقال النعمان في بيان ، إنه “بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت في محافظة السليمانية، تؤكد الحكومة الاتحادية على ضرورة التزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون”، مشدداً على أهمية أن “تُنفذ هذه الإجراءات بحيادية تامة وشفافية كاملة، بعيداً عن أي مظاهر مسلحة أو محاولات لترهيب المواطنين، فإنفاذ القانون يجب أن يتم بما يضمن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه”.وأضاف أن “الحكومة الاتحادية، ومن خلال مؤسساتها الدستورية والأمنية، تؤكد أن الحفاظ على أمن المواطنين في الإقليم وفي عموم محافظات العراق هو واجب وطني وأخلاقي، وأنها لن تدّخر جهداً في درء الفتنة، وتعزيز السلم المجتمعي، وترسيخ الاستقرار”، مبيناً أن “مصلحة محافظة السليمانية، وأمن وسلامة أهلها، وأمن الإقليم والعراق عموماً، تبقى فوق جميع الاعتبارات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *