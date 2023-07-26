سوالف إعلامية ..السوداني:لن نستمر بحرق الغاز العراقي

سوالف إعلامية ..السوداني:لن نستمر بحرق الغاز العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء (25 تموز 2023)، الرئیس التنفیذي لشركة “جنرال الكتريك” للطاقة، إریك غراي والوفد المرافق له، بحضور وزير الكهرباء، وعدد من المستشارين.وأكد السوداني حسب بيان نشره مكتبه الإعلامي ، أن” قطاع الكهرباء يحظى بالأولوية بالنسبة للحكومة، بجميع قطاعات نقل الطاقة، والتوزيع، بالإضافة إلى الإنتاج، داعياً الشركة إلى التعاون مع وزارة الكهرباء في تلبية احتياجات القطاعات المذكورة.ووجّه السوداني، خلال اللقاء، بالعمل على الإسراع في استكمال أعمال الشركة للدورات المركبة؛ من أجل زيادة إنتاج الطاقة دون الحاجة إلى المزيد من الوقود.وجرى، خلال اللقاء أيضاً، البحث في قطاع استثمار الغاز، إذ أكد السوداني عزم الحكومة على تصفير حرق الغاز المصاحب، والاستفادة منه في مشاريع إنتاج الطاقة والصناعات التحويلية الأخرى.من جانبه عرض وفد الشركة المشاريع التي تقوم بتنفيذها في العراق، خاصة في مجال إنتاج الطاقة، وأكد رئيس الشركة الالتزام بتنفيذ عقود الصيانة الموقعة مع وزارة الكهرباء، لتحسين المنظومة الكهربائية وتطوير عملها.وضمّ وفد شركة (جي إي)؛ المدير المالي للشركة یوشیتو موراكامي، والرئيس التنفيذي لفرع الشركة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط جو أنيس، والمدير المالي الرئيس للشركة تشارلز ماسوريل، ورئيس فرع الشركة في العراق.

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