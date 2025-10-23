سوالف انتخابية..المالكي:نرفض التهميش والطائفية!!..وهو إس الطائفية والتهميش

سوالف انتخابية..المالكي:نرفض التهميش والطائفية!!..وهو إس الطائفية والتهميش
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسيلمة العصر المدعو نوري المالكي، في كلمة ألقاها خلال الحفل الانتخابي الذي أقيم في محافظة كربلاء، يوم امس، إن “الانتخابات هي روح العملية السياسية ومرتكز بناء الدولة، ومن خلالها نصل إلى حكومة تعبر عن إرادة الشعب وتتبنى مسؤولية النهوض بالبلد”.وأضاف، أن “مجلس النواب هو المؤسسة المحورية التي تشرع القوانين، وتراقب عمل الحكومة، وتمنح الثقة وتسحبها، وهو روح الدولة الحديثة، وبالتالي فإن المشاركة في الانتخابات أمانة وطنية يجب أن تُؤدى باختيار الأصلح لا الأسوأ”.وأشار المالكي إلى أن “العراق يمر بتحديات كبيرة، محذراً من مؤامرات تهدف إلى إسقاط العملية السياسية وإضعاف وحدة العراق ومحاولة إيقاف الانتخابات كجزء من تلك المخططات”، مؤكداً أن “الانتخابات هي الطريق نحو الاستقرار، وهي التي تمنع عودة الدكتاتورية وتفشل محاولات عودة حزب البعث !!أو الجهات التي تريد استغلال الفوضى لإعادة الماضي البائد”.وشدد على أن “العراق بحاجة إلى دولة القانون والمؤسسات، دولة ترفض الإقصاء والتهميش والطائفية، وتؤمن بالشراكة بين جميع مكوناته، وتدار وفق الدستور والعلم والنهج الديمقراطي”.وأوضح المالكي أن “البرنامج الانتخابي لائتلاف دولة القانون يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية، وإنهاء الفقر والحرمان، وتوفير الخدمات، وبناء اقتصاد وطني مزدهر، وضمان السيادة الكاملة للعراق بعيداً عن أي تدخل خارجي”.وبين أن “العيش الكريم، وسيادة القانون، ومحاربة الفساد، وتعزيز التعليم والزراعة والاقتصاد، تمثل أولويات حقيقية في مشروع دولة القانون”.. يذكر ان المالكي آلة دمار وخراب العراق وهو من أوصل البلد مع اقرانه من التابعين لإيران لهذه الدرجة المأساوية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *