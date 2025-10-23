سوالف انتخابية..المالكي:نرفض التهميش والطائفية!!..وهو إس الطائفية والتهميش

آخر تحديث:
خبير اقتصادي:(17) مليون فقيراً في العراق والعدد قابل للزيادة نتيجة الحكم الفاشل الفاسد
القانونية النيابية:مراجعة القوانين التي لم تعد ملائمة للمرحلة الحالية مع إعداد بدائل عنها
المياه النيابية:المياه لا تكفي لسد عطش العراقيين والسوداني ملتهي بولايته الثانية
حزب طالباني:المواطن الكردي أكثر وعيا من أكاذيب حزب بارزاني
مصدر سياسي:السوداني تعهد لأمريكا بالتطبيع مع إسرائيل مقابل ولاية ثانية له
البارزاني:لماذا لاتوجد خدمات في محافظات الوسط والجنوب العراقي وأين تذهب الأموال؟؟
اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
نائب:يجب التصدي لتركيا في حربها المائي ضد العراق
الفيفا،،في حال تعادل المنتخب العراقي والإماراتي تحسم النتيجة بركلات الترجيح
اليوم ..المواجهة بين العراق والسعودية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للصالات
مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الإماراتي ستكون في ملعب البصرة
المنتخب المغربي لكرة القدم يتربع على عرش كأس العالم للشباب 2025
الشرطة العراقي والاتحاد السعودي يخوضان تدريباً مشترك استعدادا لبطولة آسيا
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
مصدر إطاري:ضعف وفشل السوداني وراء المخطط التركي التدميري في العراق
إيران:العلاقة الروحية الجهادية بين حكومتي العراق وإيران من أهم مخاوف إدارة ترامب
مصدر سياسي:الانتخابات تم حسمها ووزعت المناصب والمقاعد البرلمانية
بالوثيقة..المرصد النيابي:الدورة البرلمانية الخامسة هي الافشل من كل الدورات
