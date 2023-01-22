سوالف عامة شبع منها الشعب بين رئيسي الوزراء والمحكمة الاتحادية

سوالف عامة شبع منها الشعب بين رئيسي الوزراء والمحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيسا مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والمحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، اليوم الاحد، أن آفة الفساد تحتاج لنية حقيقية لمحاربتها.وذكر بيان لإعلام المحكمة، أنه “زار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني, المحكمة الاتحادية العليا وكان في استقباله رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود واعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.واضاف، أنه “تم بحث ملفات عدة منها ما يتعلق بالمحكمة الاتحادية العليا ودورها في حماية الدستور والحقوق والحريات العامة والخاصة والتأكيد على مبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، والتأكيد على ضرورة تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشعب العراقي والحكومة الحالية”، مشيرا الى أنه “تم التأكيد على ان العراق بحكم تاريخه وبحكم امكانياته الاقتصادية والبشرية قادر على بناء دولة قوية مدنية حديثة تقوم على اساس المواطنة”.وتابع، البيان ان “آفة الفساد تحتاج الى نية حقيقية وطنية لمحاربتها، وان الشعب العراقي بما يمتلكه من مقومات اخلاقية قادر على تجاوزها لأن قيم الشعب العراقي ترفض كل ما يخالفها، ورغم كل التحديات الا ان الشعب العراقي بعمومه رافض لكل ما ينافي المباديء الاخلاقية والوطنية وهو عازم بجميع قومياته ومكوناته على بناء دولته”.

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