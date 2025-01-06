سوريا تخطط لفتح علاقات متوازنة مع العراق

سوريا تخطط لفتح علاقات متوازنة مع العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير الاقتصاد السوري في الحكومة المؤقتة باسل عبد الحنان، يوم الاثنين، عن وجود خطط حكومية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق، فيما أشار إلى أن الحكومة السورية تسعى للتواصل مع المنظمات الدولية لتخفيف العقوبات الاقتصادية على بلاده.وقال عبد الحنان، خلال حديث صحفي، إن “تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق يشمل التكامل الصناعي في المنتجات، وتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن تقديم تسهيلات عديدة بغية تبادل المنتجات بين البلدين، بالإضافة إلى تشجيع إقامة مشاريع استثمارية وتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل حركة السلع والخدمات”.

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