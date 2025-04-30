سومو:أكثر من (106) مليون برميل نفط الصادرات العراقية خلال الشهر الماضي

سومو:أكثر من (106) مليون برميل نفط الصادرات العراقية خلال الشهر الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الأربعاء، أن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر اذار الماضي تجاوزت 106 ملايين برميل. وبحسب الإحصائية الصادرة من الشركة ، ان المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام بلغ 106 ملايين و663 الفاً و211 برميلاً.كما اشارت الإحصائية الى ان، مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر اذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 104 ملايين و 740 الفا و(398) برميلاً. ووفقا لـ”سومو” فان الكميات المصدرة من حقل القيارة بلغت مليونا و 613 ألفا، و 84 برميلا، و من حقول كركوك الى  الأردن 309 آلاف و765 برميلا.

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