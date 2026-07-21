سومو تعود إلى سوق الاستيراد.. العراق يطلب شحنات زيت غاز للمرة الأولى منذ عام ونصف

في خطوة تعكس تحركات جديدة في سوق الطاقة، طلبت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” شراء شحنات من زيت الغاز لتغطية احتياجات شهري آب وأيلول، في أول عملية شراء من هذا النوع منذ كانون الثاني/يناير 2025.

وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن “سومو” طرحت طلباً لشراء نحو 127.5 ألف طن من زيت الغاز، بما يعادل قرابة 950 ألف برميل، بمواصفات تتضمن نسبة كبريت تبلغ 2500 جزء في المليون.

وتشمل الخطة تحميل أول شحنة بكمية تصل إلى 40 ألف طن اعتباراً من الأول من آب المقبل، فيما حُدد يوم 22 تموز موعداً نهائياً لتقديم العروض، على أن تبقى المناقصات نافذة لمدة 20 يوماً.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من آخر تحرك للشركة في هذا المجال، إذ كانت “سومو” قد سعت مطلع عام 2025 إلى بيع كميات من زيت الغاز بمواصفات مختلفة عبر موانئ خور الزبير وأم قصر.