“سومو”:(600) ألف برميل نفط صادرات العراق للأردن خلال الشهرين الماضيين

“سومو”:(600) ألف برميل نفط صادرات العراق للأردن خلال الشهرين الماضيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، يوم الأربعاء، أن الصادرات النفطية للأردن بلغت نحو 600 ألف برميل خلال الشهرين الماضيين.وأظهر جدول أصدرته الشركة، أن الصادرات النفطية العراقية للأردن خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي 2023 بلغت 590 ألف و298 برميل نفط بإيرادات بلغت 39 مليونا و336 الفا و 625 دولارا، وأوضح أن معدل السعر المباع للبرميل النفط المصدر للأردن بلغ 66.63 دولارا.ووافق العراق على تمديد اتفاقية توريد النفط إلى الأردن لمدة سنة جديدة، في إطار التعاون بين البلدين.

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