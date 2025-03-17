سياسي كردي:أمريكا تعمل على جعل حزب طالباني بعيداً عن إيران وقريبا من حزب بارزاني

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نائب إطاري يصف زيارة السفير التركي إلى نينوى بالمشبوهة
الأمن النيابية: الحدود مع إيران “مفتوحة” لأن العراق وإيران بلد واحد
وزير الداخلية يوجه بتعزيز أمن المطارات
الأمن النيابية تستضيف مسؤولي الأجهزة الأمنية لبحث التطورات السورية
لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية
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لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية
أكثر من (6.06)تريليون ديناراً إجمالي الجباية الإلكترونية لدوائر الدولة في 2024
اليوم..أسعار صرف الدولار=149000 ديناراً
وزير الكهرباء:صرفت على كهرباء العراق(98)مليار دولار والبلد بلا كهرباء ونرجو من تركيا تجهيز العراق بـ600 ميغاواط
السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع تركيا
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الخميس المقبل ..مباراة المنتخب العراقي ونظيره الياباني في كرة القدم الشاطئية
وصول المنتخب العراقي للبصرة استعداد لمواجهة نظيره الكويتي
فريق زاخو يتصدر فرق دوري نجوم العراق بـ 49 نقطة
المنتخب العراقي يحرز أربعة أوسمة ملونة في بطولة العالم “للكيك بوكسيغ”
اليوم ..منافسات الجولة الـ 24 من دوري نجوم العراق لكرة القدم
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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الفياض:كل مسؤولي الحشد مليارديرية وبحله يرجع الجميع إلى الأرصفة التي جاءوا منها والحشد باقٍ تحت أمرة خامئني
الكروي: الاختلاف في توزيع حصص سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
مصدر إطاري:لايهمنا مستقبل العراق ووضعه العام بقدر ما يهمنا تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي
العامري:سندافع عن إيران ومشروع المقاومة حتى الموت
نائب يكشف عن هوية الشقيقين اللذين تم استردادهما من الكويت المتهمان بسرقة (124) مليون دولار
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- اذاعة INN