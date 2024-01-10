سياسي كردي:الأحزاب الكردية الرئيسية مع تأجيل انتخابات برلمان الإقليم

سياسي كردي:الأحزاب الكردية الرئيسية مع تأجيل انتخابات برلمان الإقليم
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم الأربعاء (10 كانون الثاني 2024)، ان أحزاب السلطة في الإقليم متفقة على تأجيل انتخابات برلمان كردستان.وقال عبد الكريم في حديث  صحفي، إن “هنالك إرادة سياسية بتأجيل انتخابات برلمان الإقليم، لذلك لم نر أي تعليق أو بيان أو ردة فعل من قبل رئاسة كردستان أو الأحزاب الحاكمة”.وأضاف، أن “المصلحة السياسية تقتضي التفاهم أولاً على مقاعد الكوتا في برلمان كردستان، فضلا عن النظام الانتخابي كدائرة انتخابية واحدة أو دوائر متعددة، وبعدها يتم حسم موعد جديد للانتخابات”.وأشار عبد الكريم إلى أن “المرحلة الحالية ولحاجة أحزاب السلطة بعضها البعض، لم نر أي مواقف متشنجة بخصوص تأجيل انتخابات برلمان كردستان”.وقبل أيام، اقترحت المفوضية العليا للانتخابات تأجيل انتخابات برلمان اقليم كردستان المقررة في 25 شباط 2024 لعوارض فنية، اضافة الى عدم حسم المحكمة الاتحادية مسألة الدوائر الانتخابية.

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