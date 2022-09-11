سياسي كردي:الكاظمي فاشل وتغييره ضرورة وطنية

سياسي كردي:الكاظمي فاشل وتغييره ضرورة وطنية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، الأحد، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي فشل في أداء مهامه الملقاة على عاتقه.وقال الشيخ في حديث صحفي، إن “الكاظمي في أداء مهامه، وأسوأ حكومة مرت على العراق منذ عام 2003، كونه لم يستغل ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى 120 دولار للبرميل الواحد”.وأضاف أن “سوء الأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات الفقر والبطالة يتحملها الكاظمي وحده، وأيضا الأحداث الأخيرة والأزمة التي مر بها البلد يتحملها رئيس حكومة تصريف الأعمال”.وأشار الشيخ إلى أن “محاولة إعادة الكاظمي وتثبيته في الولاية الثانية هي محاولة فاشلة وتحدي لإرادة العراقيين وتجاوز على الديمقراطية”.

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