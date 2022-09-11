سياسي كردي:الكاظمي فاشل وتغييره ضرورة وطنية

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تحالف الفتح:زيارة رئيس المخابرات التركي للخنجر تؤكد على الارتباط الخارجي
حركة امتداد تدعو الى حل البرلمان وتشكيل حكومة من التكنوقراط المستقل
الحلبوسي يرفض الطلب الصدري بحل البرلمان ويبحث مع البارزاني الدعم
الكاظمي يدعو إلى الاستعداد الأمني والصحي والخدمي لتأمين زيارة الأربعين
حزب بارزاني يمنع عودة النازحين الإيزيدين إلى مناطقهم في سنجار
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تقرير أوروبي:تركيا تشترط على العراق الضعيف شراء معداتها العسكرية مقابل إطلاق المياه
شركة سومو:حكومة الإقليم مصرّة على رفض تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدير النفط والغاز
خبير قانوني:بإمكان البرلمان تخويل الحكومة بإرسال قانون الموازنة العامة
الزراعة النيابية:الكاظمي “يخاف من فتح فمه” مع إيران وتركيا حول قطعهما المياه عن العراق
البنك المركزي العراقي يعلن عن إجراءات تصحيحية لمكافحة غسيل الأموال
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