سياسي كردي: نسبة المشاركة بالتصويت الانتخابي في الإقليم لن تتجاوز الـ 20%

سياسي كردي: نسبة المشاركة بالتصويت الانتخابي في الإقليم لن تتجاوز الـ 20%
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- رجح السياسي الكردي بيستون فائق , الأحد, بأن نسبة مشاركة مواطني الإقليم سوف لن تتجاوز الـ 20% بسبب اعتقادهم بان الحزبين الرئيسيين هما من سيحصلان على اكبر المقاعد.وقال فائق في حديث صحفي: ان ” مواطني إقليم كردستان أصبحت لديهم قناعة كاملة بان الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني سيكون لهما القدح المعلى للحصول على المقاعد الأكثر عددا في البرلمان الاتحادي السابق بسبب هيمنتهم على السلطة والمال السياسي ” .وأضاف ان ” عدم ثقة المواطن في الإقليم جعلته يعزف عن الخروج بالمشاركة في الانتخابات المقبلة ” , مرجحا ان ” نسبة المشاركين بالتصويت في الإقليم سوف لن تتجاوز الـ 20% ، وكان رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزني دعا، اول امس الجمعة، مواطني الإقليم بالمشاركة الواسعة بالانتخابات, فيما طالب القوى السياسية الكردية بعدم التنافس الغير شرعي .

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