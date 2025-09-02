سياسي كردي:تهريب النفط من الإقليم برعاية وحماية حزبي بارزاني وطالباني

سياسي كردي:تهريب النفط من الإقليم برعاية وحماية حزبي بارزاني وطالباني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السياسي الكردي المعارض، لقمان حسن، الثلاثاء، أن عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان تتم برعاية وحماية مباشرة من الأحزاب الكردية المتنفذة.وقال حسن في تصريح صحفي: “الأحزاب الحاكمة في الإقليم تجني مليارات الدولارات سنوياً عبر شبكات تهريب النفط، في وقت يواجه فيه المواطن الكردي أزمات معيشية خانقة وغياب الخدمات الأساسية”، مشيراً إلى أن “التناقض بين ثراء تلك الأحزاب ومعاناة الشارع الكردي بات واضحاً للعيان”.وأضاف أن “استمرار هذه السياسات يهدد الاستقرار الداخلي ويزيد من حالة الغضب الشعبي تجاه السلطات الحاكمة”.ويأتي هذا في وقت منعت فيه السلطات الأفغانية دخول 400 صهريج نفط قادمة من الإقليم، وسط تحذيرات من مراقبين بأن تهريب النفط يتسبب بخسائر سنوية تقترب من 4 مليارات دولار للعراق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *