سياسي كردي:توسع في قوات الاحتلال التركي لشمال العراق

سياسي كردي:توسع في قوات الاحتلال التركي لشمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف السياسي الكردي نجاة نجم الدين، اليوم الاثنين (7 تشرين الأول 2024)، عن وجود 8 طرق جديدة تقوم تركيا من خلالها بالتوسع والانتشار في مناطق إقليم كردستان.وقال نجم الدين في حديث  صحفي، إن “تركيا فتحت 8 طرق جديدة في دهوك، وهناك انتشار للآليات التي تعمل على مدار الساعة لتوسيع الطريق وشق المناطق الجبلية”.وأضاف أن “هذه الطرق هي عسكرية على الشريط الحدودي، ووصلت إلى منطقة آفا شين والعمادية ونيرويي، وهذه طرق لوجستية تساعد على الحركة العسكرية للانتشار والتوسع نحو مناطق عراقية أخرى”.وكان السياسي الكردي نجاة نجم الدين، أكد يوم الأربعاء (2 تشرين الأول 2024)، أن تركيا تستغل توتر الأوضاع في المنطقة، وانشغال الحكومة العراقية بالصراع الدائر في فلسطين ولبنان.

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