سياسي كردي:حكومة البارزاني أدخلت آلاف الأسماء الفضائية في قوائم الرواتب لغرض السرقة

سياسي كردي:حكومة البارزاني أدخلت آلاف الأسماء الفضائية في قوائم الرواتب لغرض السرقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف السياسي الكردي المستقل سامان علي، اليوم الثلاثاء، أن حكومة إقليم كردستان تخطط لسرقة جديدة لرواتب شريحة الموظفين في حال استلامها من قبل حكومة بغداد.وقال علي، في تصريح صحفي، إن “حكومة إقليم كردستان أدرجت في قوائم الموظفين آلاف الأسماء الوهمية (الفضائيين)، تمهيداً لاستلام رواتبهم حال تسليمها من قبل الحكومة الاتحادية، حيث إن المبالغ المسروقة من رواتب الموظفين خلال الأعوام العشرة الماضية تجاوزت 23 تريليون دينار، ذهبت إلى جيوب العائلة الحاكمة، ولم يتم التحقيق بشأنها من قبل الحكومة المركزية بسبب وجود تخادم سياسي بين الحكومتين”.وأضاف أن “سرقة رواتب الموظفين تصب في مصلحة العائلة الحاكمة، دون أن يتم التحري عن تلك الأموال المسروقة، رغم علم حكومة بغداد بوجود ملفات فساد كبيرة تتعلق بآلية توزيع الرواتب في الإقليم”.وفي ختام حديثه، أكد علي أن “موظفي الإقليم طالبوا الجهات المعنية بفك ارتباطهم بحكومة الإقليم واستلام رواتبهم من الحكومة المركزية حصراً، بعد الكشف عن ملفات تتعلق بسرقة رواتب آلاف الموظفين دون اتخاذ أي إجراء بحق المسؤولين عنها”. 

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