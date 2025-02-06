سياسي كردي:حكومة البارزاني تسرق رواتب موظفيها وتمارس القمع ضد المتظاهرين

سياسي كردي:حكومة البارزاني تسرق رواتب موظفيها وتمارس القمع ضد المتظاهرين
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- كشف السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، عن وجود صعوبة بالغة في نقل التظاهرات والاعتصامات من السليمانية إلى أربيل.وقال الشيخ في حديث  صحفي، إن “القمع وإجراءات السلطة الأمنية ستمنع وصول المحتجين إلى أربيل، رغم أن هذا الأمر طبيعي، وحق كفله الدستور والقانون، تحت طائلة حرية التظاهر”.وأضاف أن “السلطات الأمنية ستمنع دخول المحتجين إلى أربيل، لآن حكومة الإقليم تريد أن تبقى الاحتجاجات والاعتصامات في نطاق ضيق، بحدود السليمانية، حتى لا يطلع عليها المجتمع الدولي من قنصليات ومنظمات”.وكانت مصادر قد كشفت عن نية مجلس المعلمين من نقل اعتصامهم من خيمة الكرامة في السليمانية، إلى أربيل بداية من الأسبوع المقبل.

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