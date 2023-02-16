سياسي كردي:ديون الإقليم وصلت إلى (30) مليار دولار بسبب فساد المسؤولين

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منظمة أمريكية طالبت بايدن برفض مطالب الوفد العراقي لكون النظام فيه فاسد غير قابل للإصلاح
مصدر حكومي:إعفاء أربعة مسؤولين في الانبار بتوجيه من الحلبوسي
البيان العراقي الأمريكي المشترك:منع تهريب الدولار والاعتماد على الغاز العراقي بدلا من الإيراني وتعزيز العلاقات بين البلدين
العبادي ورومانسكي يؤكدان على محاربة الفساد وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي ومنع تهريب الدولار
بارزاني يرجو من ماكرون بالضغط على حكومة العراق لسد ديون فساد حكومته
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منظمة أمريكية طالبت بايدن برفض مطالب الوفد العراقي لكون النظام فيه فاسد غير قابل للإصلاح
البيان العراقي الأمريكي المشترك:منع تهريب الدولار والاعتماد على الغاز العراقي بدلا من الإيراني وتعزيز العلاقات بين البلدين
العبادي ورومانسكي يؤكدان على محاربة الفساد وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي ومنع تهريب الدولار
بارزاني يرجو من ماكرون بالضغط على حكومة العراق لسد ديون فساد حكومته
صالح:البنك المركزي في عهد الكاظمي حول مبالغ بفواتير مزورة لشراء أكثر من (6000) وحدة سكنية في تركيا
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الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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منظمة أمريكية طالبت بايدن برفض مطالب الوفد العراقي لكون النظام فيه فاسد غير قابل للإصلاح
مطالب نيابية بالكشف عن مصادر ثروة الحلبوسي الخيالية
مصدر أمني حكومي:القبض على 1422 متهما بتجارة المخدرات جميعهم من ميليشيا الحشد الشعبي
مهزلة القضاء العراقي..الإفراج عن صديق عمار الحكيم الذي سرق(23) مليار دينار..اللص ماجد النصراوي!!
الكربولي:20% حصة الحلبوسي من مقاولات الانبار
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