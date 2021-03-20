سياسي كردي:كردستان لن تسلم إيرادات النفط والمنافذ إلى بغداد بموافقة الكاظمي!

سياسي كردي:كردستان لن تسلم إيرادات النفط والمنافذ إلى بغداد بموافقة الكاظمي!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السياسي الكردي شيرزاد شيخاني شيرزاد حسن، السبت، أن حكومة إقليم كردستان لن تسلم النفط إلى بغداد، حتى لو كمانت االكمية 250 ألف برميل فقط وبموافقة الكاظمي.وقال حسن في تصريح صحفي، إنه “في ظل الشروط التي وضعتها اللجنة المالية والكتل السياسية، من بينها توزيع الرواتب على الموظفين في الإقليم بشكل كامل، فأن حكومة كردستان ومع ارتفاع أسعار النفط واقترابها من 70 دولارا فأنها لن تسلم النفط  وإيرادات المنافذ إلى بغداد إطلاقا وبعلم الكاظمي والاتفاق الذي سيحصل على الورق فقط”.وأضاف أن “أحزاب السلطة في الإقليم ستكون هي المتضرر الأكبر، لأنها في الوقت الحالي توزع الرواتب على الموظفين باستقطاعات عالية، وأيضا تصدر النفط عن طريق الشركات المتعاقدة معها، لكن بعد اتفاق الموازنة ستتضرر ويقل حجم سرقاتها، لذلك سيكون اتفاقا ورقيا فقط”.

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