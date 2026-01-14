سياسي كردي: منافذ الإقليم غير الرسمية تعود لحزبي بارزاني وطالباني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف السياسي الكردي المستقل ديدار هافال ،الأربعاء، ان جميع المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان تذهب أموالها في جيوب أحزاب السلطة تحت مرأى ومسمع حكومة بغداد التي التزمت الصمت منذ اكثر من 20 عاما. وقال هافال في تصريح صحفي، ان “هيئة المنافذ الحدودية واثناء استجوابها من قبل رئاسة البرلمان لم تتجرأ على قول الحقيقة حول ملف إدارة المنافذ الحدودية غير الرسمية وعليها ان تمتلك الشجاعة وتعلن امام أعضاء مجلس النواب من ان المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تدار من قبل مسعود البارزاني وأحزاب السلطة في الإقليم وحكومة بغداد تعلم بذلك”. وأضاف ان “أحزاب السلطة في حكومة الإقليم تجني أرباح كبيرة  تصل الى اكثر من 4 تريليونات دينار من المنافذ الحدودية غير الرسمية سنويا وجميع هذه الأموال يتم ايداعها في مصارف خاصة يتقاسمها أحزاب السلطة بمعزل عن حكومة بغداد”.وبين ان “إدارة هذه المنافذ مسؤولة عن عملية فرض الضرائب على البضائع التي تدخل الى العراق ولا تلتزم بقوانين هيئة المنافذ الحدودية ويمكن لتجار البضائع ادخال المواد المنتهية الصلاحية وتهريب المشتقات النفطية بعد دفع الاتاوات الى إدارة المنفذ دون أي رقيب”، مؤكدا ان “إدارة المنافذ الحدودية في إقليم كردستان خارج سيطرة حكومة بغداد”.

