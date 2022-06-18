سياسي كردي يطالب بغداد بفتح تحقيق عن تهريب النفط إلى إسرائيل من قبل العائلة البارزانية

سياسي كردي يطالب بغداد بفتح تحقيق عن تهريب النفط إلى إسرائيل من قبل العائلة البارزانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا السياسي الكردي المستقل عثمان حسن باشا، السبت، بغداد إلى فتح تحقيق في ملف النفط المهرب إلى تل أبيب.وقال باشا في حديث صحفي،ان” تهريب النفط من كردستان الى تل أبيب بإشراف أحزاب السلطة في اربيل لم يعد سرا وهناك 3 ناقلات تعمل في هذا الاتجاه في المرافئ التركية بدعم من قبل انقرة مقابل خصومات مالية كبيرة مؤكدا بان من 40-80 الف برميل يصل مرافئ إسرائيل أسبوعيا وفق المعلومات”.وأضاف باشا، أن”تهريب النفط والذي يغرق خزينة أحزاب السلطة في اربيل بملايين الدولارات يوميا لم تؤثر على حياة الملايين من الكرد في ظل أزمة خانقة للوقود وكان اربيل تسحق شعبها بشكل مباشر”.وأشار إلى أن” كردستان مقبلة على ثورة غضب شعبية على احزاب السلطة بسبب تهريب الثروات وترك الملايين يتجرعون العوز والفقر وحمى الأسعار في كل شي”.وتشهد كردستان ازمة وقود خانقة دفعت الى تصاعد غير مسبوق لاسعاره في كل المحطات”.

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