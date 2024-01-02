سياسي كردي يطالب بغداد وأربيل تهدئة التصريحات بين الطرفين

سياسي كردي يطالب بغداد وأربيل تهدئة التصريحات بين الطرفين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، أن على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان تهدئة لغة الخطاب بين الطرفين.وقال الشيخ في حديث صحفي، إن “لغة الخطاب والتشنج والتراشق في التصريحات والبيانات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان “سيزيد من الطين بلة”.وأضاف أن “الأوضاع ستتعقد، والمواطن الكردي كان ينتظر قدوم عام 2024 لتنتهي الأزمات السياسية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وإذ بالأزمة تتصاعد”.وأشار الشيخ إلى أن “الطرفين يجب عليهم تقديم تنازلات فالحكومة العراقية يجب أن تتعامل بروح أبوية مع جميع العراقيين، واعتبار الكرد وكردستان جزء من العراق، وكذلك حكومة الإقليم عليها تقديم التنازلات والاكتفاء بما سرقته أحزاب السلطة وتسليم العائدات إلى بغداد، لضمان صرف حصة كردستان من الموازنة وإنهاء الأزمة الاقتصادية”.وبعد تعرض مواقع للبيشمركة قبل يومين الى هجوم بطائرات مسيرة، اصدرت حكومة اقليم كردستان بيانا غاضبا على لسان المتحدث باسمها بيشوا هوراماني، حمل فيه الحكومة الاتحادية مسؤولية الهجوم لدعمها لـ”الجماعات الخارجة عن القانون” وتمويلها من الاموال التي تقتطعها من شعب كردستان، لترد الحكومة الاتحادية عبر متحدثها باسم العوادي، مستغربة هذه الاتهامات واصفة اياها بـ”غير الواقعية” وانها تعقد المشهد السياسي والحكومي.

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