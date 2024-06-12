شاخوان:قريبون جداً من انتخاب محافظا لكركوك

شاخوان:قريبون جداً من انتخاب محافظا لكركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك، وتشكيل الحكومة المحلية الجديدة في وقت قريب.وقال عبدالله في تصريح أدلى به لعدد من وسائل الإعلام في كركوك، “نحن قريبون جدا من عقد جلسة مجلس محافظة كركوك، وانتخاب محافظ شرعي يمثل جميع المكونات في المحافظة ومعه رئيس المجلس بالتأكيد”.وأردف بالقول إن “المناصب الأُخرى داخل المحافظة ستُحسم، ويتم توزيعها خلال مدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر”.وأشار عبدالله إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني “عمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في كركوك بعد الانتخابات المحلية التي جرت في المحافظة”.

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