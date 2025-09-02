شباب العراق يفوز على نظيره المصري

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حقق منتخب شباب العراق لكرة القدم الفوز على نظيره المصري، مساء امس الاثنين، في ثاني مواجهاته ضمن منافسات بطولة كأس الخليج دون 20 عاماً التي تستضيفها مدينة أبها السعودية.

جرت المباراة عند الساعة 4:30 عصراً على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها السعودية، وانتهت لصالح العراق بينتجة 2-0، ليتأهل بذلك إلى دور نصف نهائي البطولة بغض النظر عن مباراته الأخيرة أمام عمان.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون مقابل لمصر، سجل الهدف اللاعب زين العابدين ياسر في الدقيقة الثالثة بعد أن أخطأ الحارس في إبعاد الكرة ليستغل لاعب العراق ذلك الخطأ ويودع الكرة داخل المرمى المصري.