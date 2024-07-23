شبكة أخبار العراق تنشر نص التعديل الثاني لقانون العفو العام

شبكة أخبار العراق تنشر نص التعديل الثاني لقانون العفو العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنشر “وكالة شبكة أخبار العراق”، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، النسخة المقترحة من التعديل الثاني لقانون العفو العام.كما مبين أدناه…

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