شبكة أخبار العراق تنشر نص تعديل قانون الأحوال الشخصية لتمزيق المجتمع العراقي

شبكة أخبار العراق تنشر نص تعديل قانون الأحوال الشخصية لتمزيق المجتمع العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنشر “وكالة شبكة أخبار العراق، نص تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل.وصوت ️مجلس النواب على إضافة تعديل القانون إلى جدول أعمال جلسته المنعقدة اليوم الأحد، (4 اب 2024).وكان مجلس النواب، أرجأ القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسته الأربعاء الماضي، استجابة لطلب تقدم به عشرات النواب.

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