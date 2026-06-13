شبهات تتراكم.. هل تكشف النزاهة أسرار الثروات الغامضة؟

تتفاعل في الأوساط السياسية والإعلامية مزاعم تتعلق بملف فساد مالي وكسب غير مشروع يُنسب إلى عدنان الجميلي، على خلفية معلومات ومؤشرات تتحدث عن وجود أموال وأصول يُزعم أنها تعود له، مع ادعاءات بمحاولات إخفائها عبر تسجيلها بأسماء مقربين وأقارب.

وبحسب مصادر مطلعة، تتركز إحدى النقاط محل الاهتمام في محافظة صلاح الدين، وتحديداً بمدينة تكريت، حيث يقع منزل المدعو مصطفى عدنان مولود التكريتي، شقيق زوجة الجميلي، والذي تشير المصادر إلى وجود عدد من المركبات الفارهة فيه يُزعم أنها تعود للأخير.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، تشمل المركبات المرصودة سيارة مايباخ، وسيارتين من نوع كاديلاك موديل 2026، وسيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2026، وثلاث سيارات شفروليه تاهو موديل 2026، فضلاً عن سيارة من نوع جي إم سي موديل 2026، إلى جانب مركبات أخرى قيل إنها موجودة في الموقع ذاته.

وفي ما يتعلق بالعقارات، تفيد المصادر بأن الجميلي اشترى في وقت سابق قطعة أرض تقع على الشارع العام في مدينة تكريت، أُنشئت عليها قاعة أعراس ومناسبات فخمة تحمل اسم “لافيورا”. وتزعم المصادر أن ملكية العقار والقاعة نُقلت لاحقاً وسُجلت باسم مصطفى مولود التكريتي، بصفته شقيق زوجة الجميلي.

ودعت المصادر الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها هيئة النزاهة، إلى التحقق من صحة هذه المعلومات والتدقيق في مصادر الأموال وآليات تسجيل الأصول والعقارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات أو حالات إخفاء للملكية الحقيقية.