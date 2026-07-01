شراكة تتجدد.. الخليج يدعو العراق إلى حوار يعزز أمن المنطقة والتنمية

كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، عن تسلّم العراق رسالة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي تدعو إلى إطلاق حوار جديد مع بغداد، مؤكداً أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لإجراء جولة قريبة تشمل عدداً من دول المنطقة.

وأكد حسين أن الحكومة العراقية متمسكة بالاتفاقيات والقرارات الدولية، وتسعى إلى تعزيز علاقاتها مع دول الخليج، وتوسيع التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشدداً على أن أولويات الحكومة تتمثل في حصر السلاح بيد الدولة، ومواصلة مكافحة الفساد، ودعم مسار التنمية.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أن دول المجلس تنظر إلى العراق بوصفه شريكاً استراتيجياً، مشيراً إلى أن أمنه واستقراره يمثلان مصلحة مشتركة، ومشيداً بالخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية لتعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي.