شركة ” المهندس” الحشدوية توقع مذكرة “تعاون”مع شركة( CMEC)الصينية للإعمار والتجارة

شركة ” المهندس” الحشدوية توقع مذكرة “تعاون”مع شركة( CMEC)الصينية للإعمار والتجارة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقعت شركة المهندس العامة التابعة لهيئة الحشد الشعبي، الخميس الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة CMEC الصينية.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي، ان مذكرة التفاهم بين الشركتين تشمل التعاون في مختلف مجالات الاعمار والبناء الهندسي والتجارة والخدمات ومشاريع الطاقة، وذلك بهدف التعاون في اقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين.واوضح ان توقيع مذكرة تفاهم تتضمن جملة مشاريع في عدد من المحافظات .تجدر الاشارة الى ان الشركة تمتلك وتستثمر في أكثر من ٢٤ شركة منتشرة في جميع أنحاء العالم، وتعتبر شركة CMEC هي الشركة الفرعية الرئيسية لمجموعة SINOMACH بإجمالي إيرادات قدره ٤٣ مليار دولار لعام 2020 وهي تحتل المركز ٦٤ بين أفضل ٢٢٥ شركة تصميم دولية، ولا توجد لديها اي أعمال او مشاريع لها في الكيان الصهيوني.يذكر ان شركة المهندس هي النسخة الثانية من شركة خاتم الانبياء التابعة للحرس الثوري بغية سيطرتها على كافة النشاطات الاقتصادية والتجارية  الحكومية.

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