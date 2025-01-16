شركة بريطانية تقدم دراسة للعراق بإيصال الطاقة الشمسية للمنازل

شركة بريطانية تقدم دراسة للعراق بإيصال الطاقة الشمسية للمنازل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت شركة يو جي تي /UGT للطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، خلال لقائها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن تبرعها للعراق بتقديم دراسة ايصال الطاقة الشمسية الى المنازل.وذكر مكتب السوداني الاعلامي، في بيان ، أن “رئيس الوزراء استقبل، في مقرّ إقامته بلندن، ممثلي شركة (UGT) المتخصصة بالطاقة المتجددة والنظيفة”.وأضاف إن “اللقاء، استعرض أهم مشاريع الشركة المتوزعة في أكثر من ثلاثين دولة حول العالم، وآفاق التعاون مع العراق في مجال تخصصها، لاسيما وأن الحكومة مهتمة بموضوع استثمار الطاقة النظيفة والمتجددة، ضمن برامجها الخاصة بحماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية”.وتابع البيان أن “الشركة تبرعت بتقديم دراسة جدوى للحكومة من أجل إيصال الطاقة الشمسية إلى المنازل، بجانب عملها الحالي الخاص بإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة ديالى العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن”.

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