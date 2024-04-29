شركة توتال تعلن إنهاء المرحلة الأولى من مشروع الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال العام المقبل

شركة توتال تعلن إنهاء المرحلة الأولى من مشروع الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال العام المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس شركة توتال إينرجيز الفرنسية، باتريك بيونيه، الأحد، (28 نيسان 2024)، موعد انجاز المرحلة الأولى لمشروعين استثماريين كبيرين بمجال الطاقة في العراق.وأكد بيونيه خلال لقاءه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمقر الأخير في العاصمة السعودية الرياض بحسب بيان حكومي، أنّ الشركة “من المؤمل أن تنهي المرحلة الأولى من مشروع الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال العام المقبل”.كما ستنجز توتال وفقاً لرئيسها “المرحلة الأولى من مشروع استثمار الغاز المصاحب خلال نفس العام، وبطاقة إنتاجية 50 مليون قدم مكعب، من أصل الطاقة التصميمية البالغة 300 مليون قدم مكعب”.يذكر ان وزارة الكهرباء العراقية وشركة توتال، وقعتا في 8 نيسان الجاري، عقدين لإنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في محافظة البصرة.بحسب الاتفاق المبرم فإن الشركة الفرنسية ستقوم بإنشاء محطة كهرباء بالطاقة ‏الشمسية في حقل أرطاوي في البصرة على أربعة مراحل ولمدة سنتين، في كل مرحلة ستجهز المنظومة الوطنية ‏بـ 250 ميغاواط من الطاقة. ‏يذكر ان وزارة النفط العراقية، وقعت في 10 تموز 2023، اتفاقا مؤجلا يتضمن أربعة عقود مع شركة توتال الفرنسية، بقيمة إجمالية 27 مليار دولار، لتطوير مشاريع النفط والغاز في البلاد، ومن بينها استثمار الغاز المصاحب بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وهو ضمن مشاريع الحكومة لتحويل الغاز إلى طاقة كهربائية.

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