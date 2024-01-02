شركة “سومو”: أكثر من (8) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر كانون الأول 2023

شركة “سومو”: أكثر من (8) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر كانون الأول 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت شركة تسويق النفط “سومو”،اليوم الثلاثاء، في جدول لها ، أن “كمية الصادرات من النفط الخام قد بلغت 108 ملايين و56 ألفاً و590 برميلا، وبمعدل يومي بلغ 3.486 برميل، بإيرادات بلغت 8 مليارات و 316 مليون دولار”.واشارت الاحصائية الى ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 107 ملايين و592 ألفا و532 برميلا، فيما كانت الصادرات الى الأردن 464 ألفاً و58 برميلا”.وبينت، أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 76.96 دولارا”، موضحة أن “الكميات المصدرة تم تحميلها عبر موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة”.

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