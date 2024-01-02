شركة “سومو”: أكثر من (8) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر كانون الأول 2023

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الأمن النيابية:السيادة العراقية أسبقية متأخرة جداً لدى الحكومة الإطارية
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سياسي كردي يطالب بغداد وأربيل تهدئة التصريحات بين الطرفين
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خونة..حكومة السوداني تسمى طريق المطار بأسم الإرهابي الإيراني (أبومهدي المهندس)
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الحكومة الإتحادية لحكومة البارزاني:كفاكم كذباً وتزويراً للحقائق
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