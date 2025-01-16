شركة شل البريطانية تعلن عن استعدادها لزيادة استثماراتها في العراق

شركة شل البريطانية تعلن عن استعدادها لزيادة استثماراتها في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدت شركة شل النفطية البريطانية، أمس الأربعاء، عن استعدادها لزيادة استثماراتها في العراق.وذكر بيان لمكتب السوداني ، أن “السوداني، استقبل في مقر إقامته بالعاصمة لندن، الرئيس التنفيذي لشركة شل النفطية وائل صوان”.وتابع، أنه “جرت خلال اللقاء، مناقشة التعاون بين العراق والشركة، التي تعد واحدة من أهم شركات النفط والغاز والصناعات البتروكيمياوية حول العالم، لاسيما وأن الحكومة أعلنت عن العديد من الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات”.وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة بحسب البيان، عن “الاستعداد لزيادة الاستثمارات في العراق، خصوصاً في مجال الغاز المصاحب، بجانب الاستثمار في قطاع الغاز الحر، الذي طرحت الحكومة جولة تراخيص لاستثماره في عدة مناطق من العراق”.

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