شقيق “المهندس” يرفع دعوى قضائية ضد جهاز المخابرات بشأن مقتل الإرهابي قاسم سليماني

شقيق “المهندس” يرفع دعوى قضائية ضد جهاز المخابرات بشأن مقتل الإرهابي قاسم سليماني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفع محمد حسن جعفر، شقيق أبو مهدي المهندس الى جانب مجموعة من الولائيين، اليوم الأحد، دعوى قضائية ضد شخصيات امريكية وعراقية تنتسب سابقا إلى جهاز المخابرات، بينها مصطفى الكاظمي. وأظهرت وثيقة حصلت عليها (شبكة أخبار العراق)، تقديم شقيق أبو مهدي المهندس، الى جانب 76 آخرين، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيوو، ورئيس جهاز المخابرات السابق ‎مصطفى الكاظمي، بتهمة اغتيال  قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، لدى محكمة الكرخ الثالثة.

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