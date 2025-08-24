شقيق لاهور:لا نثق بمحاكم السليمانية

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- اعلن شقيق رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي، اليوم الاحد، ان 9 دبابات و300 مدرعة ودرون شاركت بهجوم في السليمانية.وقال في تصريح صحفي، ان “9 دبابات و150 مدرعة و150 درون شاركت بهجوم القاء القبض على شقيقي لاهور”، مبينا ان “15 ألف مقاتل تابع لبافل طالباني هجموا لاعتقال شقيقي”.وأضاف “لم توجد أي مذكرة استدعاء أو اعتقال لشقيقي”، لافتا الى انه “لم يتواجد مع شقيقي سوى 60 شخصاُ مكلفين بحمايته”.وأكد “اننا لا نثق بمحاكم السليمانية”، لافتا الى ان “‌‏شقيقي لاهور موجود حالياً في سجن الأسايش بالسليمانية”.

