شكد عيب..السوداني يتوجه إلى الناصرية لإفتتاح طريق بطول (3كم) وهو جزء من الأعمال البلدية

شكد عيب..السوداني يتوجه إلى الناصرية لإفتتاح طريق بطول (3كم) وهو جزء من الأعمال البلدية
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 الناصرية/ شبكة أخبار العراق- افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، طريق (يا حسين) في محافظة ذي قار.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أفتتح طريق (يا حسين) وسط مدينة الناصرية، في محافظة ذي قار التي وصلها صباح اليوم الاثنين”.وأوضح، أن “الطريق الذي نُفذ ضمن مشاريع (صندوق إعمار ذي قار) يتكون من مقطعين؛ الأول بطول 3 كم بأربعة ممرات رئيسة وخدمية، وجزرات وسطية ومساحات خضراء وأماكن للجلوس”، مبيناً أن “المقطع الثاني يتكون من ممرين بطول 800م، مع جزرة وسطية وشريط للحدائق محاذٍ للطريق”.واشار الى أن “الطريق جُهز بجسر مشاة كهربائي مكيّف يتضمن سلالم ومصاعد كهربائية”.يذكر أن إدارة محافظة ذي قار بإدارتها الصدرية متهمة بسرقة 3 تريليون دينار من أموال صندوق الاعمار حسب تصريحات نوابها بوقت سابق.

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